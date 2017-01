POL-TUT: (Trossingen) 12.000 Euro Schaden nach Unfall beim Ausfahren aus einer Tiefgarage

Trossingen (ots) - Beim Ausfahren aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Löhrstraße hat eine 58-jährige Audi-Fahrerin am Samstagmorgen einen vorbeifahrenden Mercedes übersehen und ist mit ihm zusammen gestoßen. Der querende Mercedes Benz war in Richtung Löhrschule unterwegs. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell