POL-TUT: (Aldingen) Nach Vorfahrtsverletzung sucht Unfallverursacher das Weite

Aldingen (ots) - An der Einmündung der Denkinger Straße in die Bundesstraße 14 hat ein unbekannter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen einem Hyundai die Vorfahrt genommen. Der 19-jährige Hyundai-Fahrer war kurz nach 5 Uhr auf dem Weg in Richtung Spaichingen, als ihm der Unbekannte mit seinem VW Passat beim Einbiegen aus der Denkinger Straße die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der VW-Fahrer hielt kurz an, schaltete dann sein Licht aus und fuhr schleunigst davon. Die kurze Zeit reichte dem 19-Jährigen, ein Foto zu machen, das zumindest ein Teilkennzeichen abbildete. Eine vage Beschreibung des Fahrers liegt vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Ermittlungen sind im Gange.

