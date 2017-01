POL-TUT: (Albstadt) 77-Jähriger Unfallverusacher erliegt 17 Tage nach schwerem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzung

Albstadt (ots) - 17 Tage lang hat der 77-jährige Autofahrer, der am 14. Dezember 2016 auf der Bundesstraße 463 zwischen Laufen und Lautlingen mit einem entgegenkommenden VW Bus zusammenstieß, um sein Leben gekämpft. In der Nacht zum Samstag ist er an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Zollernalb-Klinikum verstorben. Wie bereits berichtet kam der 77-Jährige am frühen Nachmittag des 14. Dezember aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden VW Bus. Neben ihm erlitten auch seine Beifahrerin und der Fahrer des entgegenkommenden VWs schwere Verletzungen. Die Frau liegt nach wie vor im Krankenhaus, der VW-Fahrer konnte zwischenzeitlich aus der Klinik entlassen werden.

