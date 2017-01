POL-TUT: (Meßstetten) Unbekannter Autofahrer kracht nach dem EDEKA-Kreisel gegen Straßenlaterne und verschwindet - Polizei sucht Unfallzeugen

Meßstetten (ots) - Aus dem Staub gemacht hat sich der Autofahrer, der am Sonntagmorgen nach dem EDEKA-Kreisel gegen eine Straßenlaterne gefahren ist und sie beschädigt hat. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen. Um 8 Uhr fuhr der Unbekannte aus der Ortsmitte kommend in Richtung Hartheim. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs in Höhe des Kaufhauses EDEKA kam er ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto. In der Ausfahrt des Kreisels prallte er links gegen den Verkehrsteiler und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mast einer Straßenlaterne stoppte die unkontrollierte Fahrt. An der Unfallstelle konnten Spuren gesichert werden, die darauf hindeuten, dass unfallverursachendes Fahrzeug ein Mercedes Benz, Farbe silber, war. Ein Stück weit konnte die Spur des Unfallflüchtigen in Richtung Hartheim, dann über die Ringstraße in Richtung Heinstetten und zuletzt auch bis fast nach Schwenningen verfolgt werden, verlor sich aber dann. Der entstandene Schaden an der Straßebeleuchtung wird auf zirka 2500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht dringend nach Unfallzeugen oder nach Personen, die den Unfallflüchtigen in seinem beschädigten Auto auf der Flucht gesehen haben. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 07432 955 0 beim Polizeirevier Albstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell