POL-TUT: (Hechingen) Pkw in unverschlossener Garage aufgebrochen

Hechingen (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter in der Stauffenbergstraße einen in einer unverschlossenen Garage stehenden BMW aufgebrochen und aus dem Handschuhfach verschiedene Berechtigungsnachweise gestohlen. Er schlug mit einem Werkzeug die Scheibe der Fahrertüre ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Fall bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471 9880 0.

