POL-TUT: (Hechingen) Pkw-Aufbrecher stiehlt Geldbeutel - Zeugen gesucht

Hechingen (ots) - Ein unbekannter Dieb hat in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in der Stauffenbergstraße ein Auto aufgebrochen und den im Handschuhfach liegenden Geldbeutel gestohlen. Die 39-jährige Autobesitzerin hatte ihren Wagen in die Garage gestellt und abgeschlossen. Weil das Schloss kaputt ist lässt sich das Garagentor zur Zeit nicht schließen. So hatte der Täter leichtes Spiel, an den VW zu kommen. Er schlug die Scheibe der Fahrertüre ein und nahm den im Handschuhfach liegenden Geldbeutel an sich. Im Geldbeutel war kein Bargeld, allerdings etliche Berechtigungskarten, die nun neu beschafft werden müssen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 250 Euro. Die Ermittler vom Polizeirevier Hechingen suchen nun nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat wird deshalb gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07471 9880 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell