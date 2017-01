POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fußgänger läuft auf Straße und wird von Pkw erfasst

VS-Schwenningen (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Neujahrstag, gegen 00.20 Uhr, in der Dauchinger Straße einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Unfall hatte eine Vorgeschichte: der 30-Jährige fuhr in Richtung Stadtmitte, als in Höhe Bitzerweg aus einer Personengruppe heraus gegen die Beifahrerseite seines Autos getreten wurde. Er wendete, um den Verursacher festzustellen, worauf sich mehrere Personen drohend auf sein Auto zu bewegten. Weil er eine Auseinandersetzung befürchtete gab der 30-Jährige Gas und fuhr weiter. Völlig unverhofft betrat im selben Moment von rechts ein Fußgänger die Fahrbahn und lief ihm direkt vor den Wagen. Der flüchtende Autofahrer erfasste den gleichaltrigen Fußgänger frontal und verletzte ihn schwer. Er hielt nach der Kollision nicht an, sondern fuhr direkt zum Polizeirevier Schwenningen, um den Unfall zu melden. Dort wurde er später vom Bruder des Verletzten bedroht, was weitere Maßnahmen nach sich ziehen wird. Der verletzte Fußgänger kam mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Ein Sachschaden entstand nicht.

