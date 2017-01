POL-TUT: (Triberg) Feuerwerker begrüßen das neue Jahr mit einer Schlägerei

Triberg (ots) - Kurz nach Mitternacht sind sich auf dem Netto-Parkplatz in Triberg zwei Personengruppen beim Böllern derart in die Wolle geraten, dass es schließlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Was sich dort genau zugetragen hat, meß erst noch aufgeklärt werden. Die der Polizei bisher vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Beteiligten wegen des jeweiligen Feuerwerks stritten. In der Folge soll es zur gezielten Abfeuerung von Böllern und Raketen gekommen sein. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt. In der nun aufgeheizten Stimmung gingen Angehörige der betroffenen Gruppen aufeinander los und prügelten sich. Der Schlagabtausch hatte am Ende vier weitere Verletzte zur Folge. Eine Person musste mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen der gegenseitigen Beschuldigungen und völlig konträren Darstellungen der Beteiligten bedarf es weiterer Nachforschungen, um den Sachverhalt zu klären. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell