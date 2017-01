POL-TUT: (Immendingen) Vier Papiermülltonnen brennen

Immendingen (ots) - In der Bismarckstraße sind an Neujahr, gegen 02.40 Uhr, vier nebeneinander stehende Papiermülltonnen abgebrannt. Die Brandursache ist zwar nicht abschließend geklärt, die Polizei fand im Brandschutt jedoch Reste von Silvesterfeuerwerk. Deswegen ist nicht auszuschließen, dass ein gezündeter Feuerwerkskörper die Brandursache war. Durch den Brand wurde auch ein neben den Mülltonnen stehender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Immendingen war mit 8 Feuerwehrleuten vor Ort und löschte den Brand. Die Höhe des Sachschades muss noch festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell