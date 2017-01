POL-TUT: (Frittlingen) Unfallflucht in der Kapellenstraße - Zeugen gesucht

Frittlingen (ots) - Nach einer Fahrerflucht in der Kapellenstraße am Samstagabend sucht die Polizei nach dem Unfallflüchtigen und nach Zeugen. Zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr prallte ein unbekannter Autofahrer vor dem Gebäude Kapellenstraße 35 gegen einen dort geparkten VW Polo und machte sich danach aus dem Staub. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher in Richtung Ortsmitte fuhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell