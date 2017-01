POL-TUT: (Wehingen) Auto gerät in Brand

Wehingen (ots) - Am Samstag, kurz vor Mitternacht, ist vor dem Steighof bei Wehingen ein Opel in Brand geraten. Der Pkw verlor bereits zuvor in der Wehinger Steige Motorenöl. Kurz vor dem Gehöft kam es dann zu einem Motorenbrand, den die Wehinger Feuerwehr mit 18 Feuerwehrleuten löschte. Die Insassen des PKWs konnten den Wagen rechtzeitig verlassen. Sie hatten das Auto über das Wochenende für eine Probefahrt im Besitz. Bis zu seiner Abholung steht der Opel jetzt auf dem Parkplatz beim Steighof. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es bisher keine Informationen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell