POL-TUT: (Rottweil) Auffahrunfall mit Promille

Rottweil (ots) - In der Waldtorstraße ist am Samstagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer auf einen parkenden Mercedes Benz gefahren. Der 24-Jährige kam aus Richtung Flöttlinstraße und fuhr bei der Bäckerei Mink ins Heck des dort geparkten Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Unfallverursacher nach Alkohol riecht. Ein gleich durchgeführter Atemalkoholtest zeigte auch warum: der junge Mann hatte kurz nach 9 Uhr schon über zwei Promille. Folgen waren eine Blutnenahme und die Wegnahme des Führerscheins.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell