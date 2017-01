POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Autofahrer streift Heckdreirad- Radfahrer verletzt

Fluorn-Winzeln (ots) - Von der tief stehenden Sonne geblendet hat ein 73-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen ein vor ihm fahrendes Heckdreirad übersehen und im Vorbeifahren gestreift. Der 73-Jährige fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Hochmössingen. In gleicher Richtung war ein 48-jähriger Dreiradfahrer unterwegs. Wegen der tief stehenden Sonne sah der Toyota-Fahrer das Heckdreirad nicht und streifte es beim Vorbeifahren. Der Dreiradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde mit dem Sanka zur ärztlichen Erstversrogung ins Krankenhaus Oberndorf gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell