POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Fünf Wohnhauseinbrüche im Oberndorfer Stadtteil Lindenhof - Zeugen gesucht

Oberndorf am Neckar (ots) - Bei fünf Einbrüchen in mehrere Wohnhäuser im Oberndorfer Stadtteil Lindenhof am Samstagabend haben die unbekannten Täter, ersten Schätzungen nach, über 15.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von zirka 10.000 Euro und Silbermünzen gestohlen. In den frühen Abendstunden nutzten die Halunken die Abwesenheit der Hausbewohner, um Fenster und Terrassentüren aufzuhebeln und in einem Fall eine Fensterscheibe einzuschlagen. Sie durchwühlten die einzelnen Gebäude im Aspenweg und den Straßen "Grundhäuser" und "Im Bletzenfeld" vom Keller bis zum Dach und wurden dabei auch fündig. In einem Objekt im Aspenweg schnitten sie mit einer Flex die Rückwand von einem Tresor auf, um an die Beute zu kommen. Der insgesamt entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der erste Einbruch wurde bereits kurz nach 19 Uhr festgestellt, so dass die Polizei davon ausgeht, das der Tatzeitraum dieser Einbruchsserie zwischen 18 Uhr und etwa 20 Uhr liegt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die in irgendeiner Weise mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wir gebeten, sich umgheend beim Polizeirevier Oberndorf zu melden (Telefon 07423 8101 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell