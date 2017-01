POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Angetrunkener Partybesucher bedroht andere Gäste mit Messer

Eutingen im Gäu (ots) - Während eines Streits bei einer Silvesterparty in Rohrdorf ist ein 19-jähriger Partybesucher am Sonntag, kurz vor 3 Uhr, ausgerastet und hat andere Gäste mit einem Küchenmesser bedroht. Ferner drohte er damit, seine Pistole zu holen. Beim Versuch, ihm das Messer abzunehmen, zog sich einer der bedrohten Personen eine Schnittwunde zu. Auch der 19-jährige Täter kam nicht ungeschoren davon: nach dem kräftigen Faustschlag eines nicht bekannten Partygastes erlitt er eine kleine Risswunde im Gesicht. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Stimmung nach wie vor angespannt und unübersichtlich. Der 19-Jährige wurde von den Einsatzkräften wegen seines labilen Gemütszustandes aus Gründen der Eigensicherung kurzzeitig geschlossen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte eine deutliche Alkoholisierung des jungen Mannes. Weil es dem 19-Jährigen augenscheinlich nicht gut ging, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht. Sein Messer nahmen die Polizisten in Verwahrung. Er hatte tatsächlich auch eine ungeladene Schreckschußpistole dabei, die sich jetzt ebenfalls bei der Polizei befindet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetzt wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell