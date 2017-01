POL-TUT: (Bad Imnau) 25-jähriger Autofahrer fliegt betrunken von der Straße

Bad Imnau (ots) - Bereits am ersten Tag des Jahres, gegen 04.40 Uhr, ist ein 25-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 360 zwischen Haigerloch und Bad Imnau allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gekracht. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass er nicht mehr fahrtüchtig ist, was kurze Zeit später auch niemanden mehr verwunderte. Denn das Ergebnis eines Alcotmat-Tests lag bei knapp über zwei Promille. Für den 25-Jährigen bedeutete dies Blutentnahme und Verlust des Führerscheins. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Der Verursacher blieb unverletzt.

