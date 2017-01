POL-TUT: (Bisingen) Betrunkener fährt Auto

Bisingen (ots) - Am Neujahrstag, kurz nach 1 Uhr, ist Zeugen ein Autofahrer aufgefallen, der mit unsicherer Fahrweise in Bisingen unterwegs war. Sie verständigten per Notruf die Polizei. Eine Streife sichtete den betreffenden VW Golf im Balinger Norden und hielt ihn im Hauptwasen an. Gleich zu Beginn der Kontrolle wurde klar: der Fahrer steht deutlich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke! Er musste deswegen in ein Testgerät blasen und kam dabei auf einen Wert knapp unter zwei Promille. Deshalb ging es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er abgeben und bis zu einer endgültigen Entscheidung darf er deswegen kein Auto mehr fahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell