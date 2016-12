POL-TUT: (Tuttlingen) Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen parkenden Pkw - Verursacher schwer verletzt

(Tuttlingen (ots) - Am Samstag, um 00.50 Uhr, hat es in der Luwigstaler Straße, nahe der ehemaligen Augenklinik, heftig gekracht. Ein 45-jähriger Autofahrer, unterwegs in Richtung Nendingen, kam in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Mit seinem VW Touran krachte er gegen einen parkenden Audi A4 und schob diesen auf einen dahinter stehenden BMW. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde auch noch ein in der Nähe stehender Mercedes beschädigt. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Tuttlinger Klinikum eingeliefert. Der Notarzt stellte während der Behandlung fest, dass der Verletzte nach Alkohol riecht. Deswegen wurde dem Unfallverursacher im Krankenhaus Blut abgenommen. Seinen Führerschein nahmen die Ordnungshüter mit, nachdem die Staatsanwaltschaft Rottweil dessen Beschlagnahme angeordnet hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 29.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug und der Audi A4 waren so schwer beschädigt, dass der Abtransport durch einen Abschleppdienst erfolgen musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell