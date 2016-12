POL-TUT: (VS-Villingen) 24-Jähriger bei Alkoholfahrt ohne Führerschein erwischt

VS-Villingen (ots) - Deutlichen Alkoholgeruch haben die Beamten einer Polizeistreife am Samstag, um 3.35 Uhr, bei einem 24-jährigen Autofahrer in der Vockenhauser Straße festgestellt. Schon beim Öffnen des Autofensters strömte eine Alkoholwolke aus dem Auto, die über jeden Zweifel erhaben war: der 24-Jährige hatte getrunken. Deswegen musste der junge Mann in ein Testgerät blasen. Das Ergebnis war eindeutig: nicht mehr fahrtüchtig! Deshalb ging es auf direktem Weg zum Polizeirevier Villingen zur Blutentnahme. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige auch keinen Führerschein mehr. Den musste er bereits wegen einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt abgeben. Nach der neuerlichen Alkoholfahrt wird er ihn mit Sicherheit auch nicht mehr so schnell bekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell