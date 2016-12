POL-TUT: (Bad Dürrheim) Böller detoniert in Briefkasten

Bad Dürrheim (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Briefkasten eines Wohnblocks in der Huberstraße einen Feuerwerkskörper gezündet. Um 01.10 Uhr rumste es in der Huberstraße 25A. Unbekannte hatten einen Böller in einen der Briefkästen gesteckt und hochgehen lassen. Dabei wurde ein Teil der Briefkastenanlage des Mehrfamilienhauses beschädgt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell