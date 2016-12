POL-TUT: (Tuttlingen) 33-Jähriger fährt ohne Führerschein - aber mit Alkohol und Drogen im Blut

Tuttlingen (ots) - Am Samstag, um 01.45 Uhr, hat eine Streifenbesatzung vom Polizeirevier Tuttlingen in der Carl-Benz-Straße einen 33-jährigen Autofahrer wegen seiner rasanten Fahrweise kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Mit Verzögerung gab er zu, schon seit Jahren keinen mehr zu haben. Während des Gesprächs stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest und hatten den Eindruck, dass der Mann unter Drogeneinwirkung steht. Ein Atemalkoholtest und ein sich anschließender Drogenvortest bestätigten die Feststellungen der Ordnungshüter: der 33-Jährige hatte getrunken und offensichtlich auch Betäubungsmittel konsumiert. Deswegen ging es anschließend in Klinikum Tuttlingen zur Blutentnahme. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 33-Jährige wegen seiner Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss angezeigt.

