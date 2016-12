POL-TUT: (Trossingen) 18-Jähriger hat Cannabis in der Jackentasche

Trossingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Polizeistreife am Trossinger Busbahnhof einen 18-Jährigen kontrolliert und Cannabis bei ihm gefunden. Der junge Mann stand beim Fahrradabstellplatz und wartete auf sein privates Taxi. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er eine kleinere Menge Cannabis in der Brusttasche seiner Jacke stecken hat. Ausserdem hatte er auch noch eine Feinwaage dabei. Wegen seines Drogenumgangs wird der 18-Jährige jetzt angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell