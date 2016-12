POL-TUT: (Dornhan-Weiden) Fahrertür von VW Passat zertrümmert - Geldbeutel weg

Dornhan-Weiden (ots) - Am Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter an einem VW Passat die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen und den in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel gestohlen. Der Passat-Besitzer war zwischen 09.45 Uhr und 11.10 Uhr mit seinem Hund spazieren und stellte das Malheur nach seiner Rückkehr fest. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld die verschiedene Berechtigungskarten. Der am VW entstandene Sachschaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz bei der Fuchswaldhütte im Gewann Kleiner Berg.

