POL-TUT: (Dornstetten) Zu schnell gefahren: 24-Jährige kracht gegen Klein-Lkw

Dornstetten (ots) - Am Freitag, um 13.15 Uhr, ist in der Riedsteige die Fahrerin eines ein VW Golfs wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links geraten und mit einem entgegen kommenden Ford kollidiert. Die 24-Jährige, in Richtung Cresbacher Straße unterwegs, fuhr für die Witterungsverhältnisse zu schnell, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegen kommenden Kleinlaster zusammen. Dabei zog sich die Golf-Fahrerin leichte Verletzungen zu , die aber keinen Rettungseinsatz erforderten. Die beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass keines mehr fahren konnte. Ein Abschleppunternehmen holte die beiden Unfallwagen ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

