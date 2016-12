POL-TUT: (Horb am Neckar) Beim Parken zusammengestoßen - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Am Freitagnachmittag sind auf dem Parkplatz des HELA-Marktes in Horb zwei Mercedes Benz zusammen gestoßen. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes in eine freie Parklücke einfahren. Rechts neben der Parklücke stand ein weiterer Mercedes, dessen 41-jähriger Fahrer im selben Moment rückwärts aus seinem Parkplatz herausfuhr. Dabei stießen die beiden Personenkraftwagen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro. Weil nicht klar ist, wer den Unfall letztendlich verschuldet hat, sucht das Polizeirevier Horb dringen nach Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell