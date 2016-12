POL-TUT: (Horb am Neckar) Drei Leichtverletzte nach Glätteunfall zwischen Ziegelhof und Altheim

Horb am Neckar (ots) - Bei einem Vekrehrsunfall auf der Kreisstraße 4780 zwischen Ziegelhof und Altheim sind am Donnerstagabend drei Beteiligte leicht verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr geriet ein 31-jähriger Autofahrer zwischen Ziegelhof und Altheim mit seinem Ford Fiesta auf der teilweise vereisten Fahrbahn ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegen kommenden Opel Meriva zusammen. Sowohl die beiden Insassen im Opel, 20 und 16 Jahre alt, als auch der Unfallverusacher zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden vor Ort vom Notarzt versorgt und kamen dann per Sanka in umliegende Krankenhäuser. Da beide PKWs erheblich demoliert waren, mussten sie abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

