POL-TUT: (Haigerloch) Einbrecher will Treibstoff stehlen

Haigerloch (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen im Gewann Bühle eingebrochen. Er hebelte die Tür des am Verbindungsweg in Richtung Starzach-Felldorf stehenden Schuppens auf. Dabei verwendete er verschiedene Werkzeuge. Ziel des Täters war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sprit des im Schuppen stehenden Mähdreschers. Wegen früherer Einbrüche hatte der Schuppenbesitzer den Tank jedoch geleert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

