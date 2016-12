POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Auto aufgebrochen

Fluorn-Winzeln (ots) - Bei einem Autoaufbruch am Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter im Winzler Wald eine Kunstledertasche mit Inhalt gestohlen. Zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr schlug er die Scheibe der hinteren linken Türe eines Citroen, der am Waldrand oberhalb des Fischteichs stand, ein und entwendete die auf dem Rücksitz liegende Tasche. In der Tasche befande sich keine Wertgegenstände. Bei einer Absuche der näheren Umgebung des Tatortes fand die Polizei die Tasche am Waldrand liegend. Es fehlte nichts. Die Kosten für den Ersatz der zertrümmerten Autoscheibe werden auf etwa 300 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell