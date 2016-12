POL-TUT: (Trossingen) Versuchte Einbrüche

Trossingen (ots) - Unbekannte haben seit Mittwochabend gleich zwei Mal versucht, in Trossingen in Wohnhäuser einzubrechen. In der Schönbachstraße in Schura waren die Unbekannten im Laufe des Donnerstags unterwegs und machten sich an einem Fenster zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Einfamilienhaus. In der Dr. Karl-Hohner-Straße lässt sich der Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend eingrenzen. Hier scheiterten die Täter an einer massiven Tür eines Mehrzweckgebäudes, in dem auch Arztpraxen untergebracht sind. Die Polizei Trossingen (07425 3386-0) hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

