POL-TUT: (Tuttlingen) Ungebetener Gast haust in Gartenhütte und zerstört diese - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Ein ungebetener Eindringling hat zwischen Heiligabend und dem gestrigen Donnerstag in einer Gartenhütte im Öthenfurtweg / am Lokschuppen, an der dortigen Schrebergartenanlage, zunächst mehrere Tage gehaust und diese anschließend durch vermutlich unsachgemäße Handhabung eines Holzofens in Brand gesetzt und dadurch zerstört. Der Besitzer der Gartenlaube kam am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, nach mehreren Tagen Abwesenheit zu seinem Grundstück und stellte fest, dass aus seinem Holzofen Rauch austritt. Trotz sofort eingeleiteter Löschversuche konnte der Häuslebesitzer sein Anwesen nicht mehr retten, sodass es zum Vollbrand und zum Einsatz der Feuerwehr Tuttlingen kam. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand dürfte der Täter, da der Ofen als der Eigentümer zum Grundstück kam ja noch in Betrieb war, erst kurz zuvor das Anwesen verlassen haben. Außerdem hat er sich vermutlich mehrere Tage in der Laube versteckt. Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizei Tuttlingen in Verbindung setzen.

