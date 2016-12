POL-TUT: (Tuttlingen) rote Ampel übersehen - 12.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots) - An der großen Kreuzung der Bundesstraße 311 / Keltenstraße / Gänsäcker in der Möhringer Vorstadt hat es am Donnerstagmittag, gegen 12.10 Uhr, heftig gekracht. Nach derzeitigen Ermittlungen übersah eine 32-jährige Opel-Fahrerin das Rotlicht der dortigen Ampel, als sie von der Keltenstraße geradeaus, in den Gänsäcker, fahren wollte. Sie stieß mit einem Golf zusammen, der auf der Bundesstraße 311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen unterwegs war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell