POL-TUT: (Freudenstadt). Unfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz - Sachschaden 1000 Euro - Zeugenaufruf

Freudenstadt (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag, zwischen 14.20 Uhr bis 21.15 Uhr, einen auf dem Oberen Parkdeck des Kaufland Parkplatzes in der Max-Eyth-Straße abgestellten grünfarbenen Opel Astra. Vermutlich beim Ausparken streifte der Unfallverursacher den Opel Astra am vorderen linken Stoßstangeneck und linken Scheinwerfer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell