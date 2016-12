POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Alarmsirene schlägt Einbrecher in die Flucht

Schramberg-Sulgen (ots) - In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Täter versucht, in die Wohnung eines mehrgeschossigen Hauses in der Gartenstraße einzubrechen. Der Einbrecher kletterte kurz vor 3 Uhr bis auf den Balkon der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Dann hebelte er die Balkontür auf. Gleich nach dem Öffnen der Tür reagierte ein in der Wohnung installierter Bewegungsmelder und löste einen unüberhörbaren Alarm aus. Dem Gauner blieb nichts anderes übrig, als sich ohne Beute schleunigst wieder aus dem Staub zu machen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell