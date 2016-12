POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Farbsprüher bemalt Holzschopf bei der Hohenberg-Schule

Albstadt-Ebingen (ots) - Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, hat ein unbekannter Farbschmierer die Fassade eines Holzschopfs bei der Hohenberg-Schule rundum mit verschiedenen Motiven und Schriftzügen besprüht. Mit roter, grüner und silberner Farbe trug er Cannabisblätter und das Konterfei von Albert Einstein mit einer Schablone mehrfach auf. An der Rückseite des Bauwerks fanden sich ein roter Farbfleck, der Schriftzug "No Smoke" und ein Herzmotiv mit Beschriftung. An anderer Stelle prangen jetzt zwei grüne Kreise und der Schriftzug "Smoke Cannabisblatt weed". Für die Entfernung der unerwünschten Fassadenkunst des Täters werden Kosten in Höhe von mindestens 1000 Euro veranschlagt. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Ein Tatverdacht besteht nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell