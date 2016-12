POL-TUT: (Baiersbronn): Fensterscheiben am Gebäude des ehemaligen Cafe Klumpp von Unbekannten eingeworfen - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, nach derzeitigem Ermittlungsstand vor 01.00 Uhr, haben bislang unbekannte Vandalen fünf Fensterscheiben des ehemaligen Cafe Klumpp in der Sankenbachstraße eingeworfen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Baiersbronn (07442 1802690) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell