POL-TUT: (Freudenstadt): Brandstiftung in der Wartehalle des Stadtbahnhofs in der Ringstraße - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Unbekannte Brandstifter haben vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Wartehalle des Stadtbahnhofs in der Ringstraße gezündelt. Eine Kioskmitarbeiterin bemerkte am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, in der Wartehalle etliche verbrannte und angekokelte Zeitschriften. Diese wurden auf dem Steinfliesenboden neben einer Metallbank von den bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) mitzuteilen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell