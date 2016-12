POL-TUT: (VS-Schwenningen) Wohnungseinbruch

VS-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen 19 Uhr, und 19.30 Uhr, in eine Wohnung in der Alleenstraße eingedrungen. Der Täter trat die Wohnungstür im zweiten Obergeschoß ein und verschaffte sich so Zugang in die Wohnung. Mit einer Beute von rund 100 Euro Bargeld suchten die Eindringlinge das Weite. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

