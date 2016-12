POL-TUT: (Trossingen) Roller mit falschen Kennzeichen

Trossingen (ots) - Am Mittwochnachmittag, kurz vor 14.00 Uhr, hat die Polizei in der Ernst-Haller-Straße einen 32-jährigen Motorroller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann beförderte auf dem Mofa-Roller nicht nur unerlaubt ein Kind. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen eigentlich zu einem anderen motorisierten Zweirad gehörte. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu, zumal der Roller durch den dreisten Kennzeichentausch nicht versichert war. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet, das Kennzeichen wurde von der Polizei einbehalten.

