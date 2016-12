POL-TUT: (Trossingen) Einbrecher erbeuten Bargeld aus einem Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen (ots) - Einige hundert Euro Bargeld haben Einbrecher am späten Mittwochnachmittag aus einem Wohnhaus in der Rottweiler Straße erbeutet. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen die Täter zwischen 17.45 und 19.15 Uhr über eine gewaltsam aufgehebelte Tür an der Gebäuderückseite in das Innere des Hauses. Nach Betreten und dem Durchsuchen des gesamten Hauses zogen die Diebe mit erbeutetem Bargeld und Schmuck wieder von dannen. Die Kriminalpolizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt und bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell