POL-TUT: (Trossingen) Vorfahrtsunfall

Trossingen (ots) - Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, an der Einmündung Ernst-Hohner-Straße / Bahnhofstraße entstanden. Eine 28-jährige VW-Lenkerin, die von der Bahnhofstraße nach links, in die Ernst-Hohner-Straße, einbiegen wollte, übersah einen BMW-Kleinwagen, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell