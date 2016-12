POL-TUT: (Sulz am Neckar) Parkendes Auto neben Feldweg aufgebrochen - Einkaufstasche mit Geldbeutel gestohlen

Sulz am Neckar (ots) - Am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr hat ein unbekannter Täter zwischen Sulz und Bergfelden, nahe der Autobahn, ein Auto aufgebrochen und die gefüllte Einkaufstasche samt Geldbeutel gestohlen. Der BMW stand für kurze Zeit neben einem Feldweg nördlich der Kreisstraße 5507, im Gewann Weitenbrunnen. Der Dieb schlug die hintere linke Scheibe des Wagens ein und klaute die hinter dem Fahrersitz auf dem Fahrzeugboden stehende Einkaufstasche, die mit Lebensmitteln und dem Geldbeutel gefüllt war. Tasche und verstreute Lebensmittel fand ein Autofahrer am Fahrbahnrand der Kreisstraße 5507, zwischen dem Kreisverkehr Bergfelder Klinge und dem neuen Friedhof Sulz. Der Geldbeutel, in dem sich neben Bargeld auch diverse Berechtigungskarten befinden, lag nicht dabei. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell