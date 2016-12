POL-TUT: (Rosenfeld) Auf Fenster geschossen - Polizei sucht Zeugen

Rosenfeld (ots) - Nach einem Schuss hat der Eigentümer eines Wohnhauses in der Leidringer Straße seit Mittwochabend ein Loch in einer Fensterscheibe im ersten Obergeschoß. Gegen 21.40 Uhr zielte ein bisher unbekannter Täter mit einer nicht bekannten Waffe auf eine Fensterscheibe des zweigeschossigen Wohnhauses. Das Geschoß durchschlug die äussere Scheibe eines Isolierglases. Was für eine Waffe er dabei verwendete, ist noch unklar. Die abgeschossene Munition konnte nicht aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Zur Tatzeit saß der Sohn des Geschädigten im Zimmer daneben und hörte den Einschlag. Er ging zu dem beschädigten Fenster, schaute hinaus, konnte auf der Straße aber niemanden erkennen. Der Polizeiposten Rosenfeld sucht jetzt Zeugen für den Vorfall und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07428 94513 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell