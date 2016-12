POL-TUT: (Harthausen auf der Scheer) Einbrecher beim Tennisclub

Harthausen (ots) - Während der vergangenen vier Wochen hat ein unbekannter Täter ins Vereinsheim des TC Harthausen eingebrochen. Mit einem Schraubenzieher hebelte er die Terrassentüre auf und durchsuchte in der Gaststätte den Thekenbereich. Weil es in dem Vereinsheim nichts zu stehlen gibt, musste der Täter ohne Beute wieder abziehen. Der Einbruch wurde am Mittwoch von einem Spazieren gehenden Vereinsmitglied entdeckt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

