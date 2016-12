POL-TUT: Ratshausen (Zollernalbkreis) - Erfolgreiche Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Ratshausen (ots) - Einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr eine 85-jährige Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims in Ratshausen ausgelöst. Die betagte Dame verließ im Laufe des Nachmittags in einem unbeobachteten Moment das Heim in unbekannte Richtung. Aufgrund des Gesundheitszustands und der derzeit herrschenden Außentemperaturen musste, nachdem die Frau nicht selbstständig zurückgekehrt war und im näheren Umfeld nicht aufgefunden werden konnte, von einer hilflosen Lage ausgegangen werden, weshalb umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet wurden, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Vom Hubschrauber aus konnte gegen 18.15 Uhr am Waldrand des zwischen Ratshausen und Weilen unter den Rinnen, ca. 500 Meter vom Heim entfernt, befindlichen Waldgebietes "Honau" die hilflose Dame auf dem Boden liegend gesichtet und daraufhin die Rettungskräfte zu ihr gelotst werden. Die Dame wurde stark unterkühlt, jedoch lebend, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Polizei und DRK-Kreisbereitschaft waren mit insgesamt mehr als 60 Einsatzkräften an der Suche beteiligt.

