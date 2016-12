POL-TUT: (Albstadt) Saunabrand: Unsachgemäße Handhabung wahrscheinlich Unglücksursache

Albstadt (ots) - Die laufenden Brandermittlungen nach dem Unglück in der Albstädter Sauna am vergangenen Montag haben im Verlaufe des Mittwochs konkrete Verdachtsmomente im Hinblick auf eine unsachgemäße Handhabung beim Aufguss ergeben. In diese Richtung konzentrieren sich momentan die andauernden Recherchen der Kriminalpolizei Balingen. Die Identität des Opfers ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Beim Vergleich der vorliegenden Gebißbefunde des vermuteten Opfers, der im Rahmen der Obduktion vorgenommen wurde, gab es Unstimmigkeiten, die einer Klärung bedürfen. Deswegen bleibt der Verstorbene vorläufig noch in der Obhut der Rechtsmedizin Tübingen. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell