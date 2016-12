POL-TUT: (Eutingen im Gäu /Bundesautobahn 81 - Weitinger Brücke): Zeugen zu möglichem Basejumper gesucht

Freudenstadt (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Tuttlingen eine rucksacktragende, auf der Weitinger Brücke (A 81, Richtung Singen) gehende Person, mit. Unverzüglich überprüfte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil die Örtlichkeit sowie den Parkplatz Neckarblick. Dort fanden die Polizeibeamten einen unverschlossenen Wrangler Jeep mit Böblinger Kennzeichen vor. Während der Überprüfung des Fahrzeuges kam der 48-jährige Fahrer ohne Rucksack aus dem Bereich des Salzlagers auf die Polizeibeamten zu und stritt, nach Befragung, ein Betreten der Weitinger Brücke ab. Nach Abschluss der Überprüfung setzte der 48-Jährige seine Fahrt in Richtung Singen fort. Bei einer Suche im näheren Bereich fanden die Polizisten am Zaun des Parkplatzes, direkt nach dem so genannten "Personentor", einen schwarzen Rucksack mit Fallschirm. Zeugen, die möglicherweise einen "Basejumper" an der Weitinger Brücke (A 81) gesehen haben oder die Hinweise zum Eigentümer des Rucksacks mit Fallschirm geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil (0741 34879-0) in Verbindung zu setzen. Basejumping von der Brücke stellt ein Verstoß gegen das Luftverkehrsgesetz dar und ist eine strafbare Handlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell