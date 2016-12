POL-TUT: (Freudenstadt): An drei geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen - Zeugenaufruf

Freudenstadt: (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 20 Uhr bis 2.15 Uhr, in der Hohenrieder Straße an drei geparkten Fahrzeugen die Reifen. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten die Unbekannten beide linken Reifen eines auf einem Stellplatz, Höhe Haus Nummer 7, abgestellten Daimler Chrysler. Des Weiteren wurde an einem schräg gegenüber, am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, der linke hintere Reifen zerstochen. An einem rund 200 Meter entfernt geparkten VW UP waren beide linke Reifen luftleer. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) mitzuteilen.

