POL-TUT: (Geisingen) Geflügelladung am Parkplatz Wartenberg gestoppt

Geisingen (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle hat die Polizei am Dienstagmittag auf der B 31 bei Geisingen einen Sattelzug mit Geflügelteilen angehalten und dann auf dem Parkplatz Wartenberg überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die geladene Ware, zirka 2300 Kilogramm Geflügel, nicht ausreichend gekühlt war. Nach einem Ladestop am Zentrallager eines Discounters im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte der Sattelzugfahrer vergessen, die Kühlung wieder einzuschalten. Deshalb stiegen die Temperaturen im Laderaum deutlich an. Das Kühlaggregat wurde während der Kontrolle zwar wieder in Betrieb genommen, trotzdem gab der Lieferant die Ware vorsorglich nicht zum Verzehr frei. Das Veterinäramt des Schwarzwald-Baar-Kreises wurde informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell