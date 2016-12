POL-TUT: (Bad Dürrheim) Blick auf Geldbeutel führt zu Unfall

Bad Dürrheim (ots) - Nicht der Blick in, sondern vielmehr der Blick auf den in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel irritierte offenbar ein 57-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag auf der Dorfstraße derart stark, dass er abgelenkt wurde und einen geparkten Pkw rammte. Verletzte wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Crash jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro

