POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Auto macht sich selbständig

Albstadt-Tailfingen (ots) - Wegen unzureichender Sicherung hat sich am Dienstag auf einer leichten Gefällstrecke in der Hechinger Straße ein Pkw selbständig gemacht und ist weggerollt. Um 11 Uhr setzte sich der Jeep aus einem Grundstück in Richtung Hechinger Straße in Bewegung. Der Besitzer versuchte noch, sein Auto zum Stehen zu bringen, verletzte sich aber dabei, weil er über eine Mauer stürzte. Der Geländewagen rollte weiter über die Hechinger Straße und beschädigte ein Verkehrsschild, bevor er von einer Hauswand gestoppt wurde. Der 75-jährige Fahrzeugbesitzer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell